كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الإيراني يتخذ قراراً جديداً بشأن "قاسم سليماني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية الإيراني سعيد رضا عاملي، بأن "الرئيس الإيراني حسن روحاني أمر اليوم بتنفيذ قرار إطلاق تسمية "اليوم العالمي للمقاومة" في البلاد على 3 يناير من كل عام؛ تخليداً لذكرى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي ارتقى شهيداً مع رفيق دربه أبو مهدي المهندس وعدد من مرافقيهم جراء غارة أمريكية، يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2020، بالقرب من مطار بغداد الدولي".

وقال أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية الإيراني، في تصريح له اليوم، "تم بجهود أعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافية أيضاً، إطلاق اسم الشهيد الفريق سليماني على "جائرة التضحية العالمية" لهذا العام"، كما نقلت وكالة "إرنا".

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كما ناقش المجلس الأعلى للثورة الثقافية خلال اجتماعه يوم الأربعاء الماضي الموافق 8 يناير الجاري، مقترح إطلاق تسمية "اليوم العالمي للمقاومة" في 3 يناير من كل عام كما صادق عليه، وذلك تخليداً لذكرى الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني.

وقتل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، جراء غارة أمريكية استهدفته وقيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، بالقرب من مطار بغداد في العراق.

وتتهم الولايات المتحدة قاسم سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".