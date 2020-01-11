الإعلام الإيراني: تظاهرات في طهران احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية

كشفت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم السبت، عن وجود تظاهرات في طهران؛ احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعترف في وقت سابق من اليوم، أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية، فيما أعلن الرئيس الإيراني، أن طهران ستواصل التحقيق في "الخطأ الذي لا يغتفر"، الذي أدى إلى تحطم الطائرة الأوكرانية.

وأكد حسن روحاني، على أن "الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفرت عن سقوط الطائرة ومقتل 176 شخصاً".

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم الأربعاء الماضي، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصاً.