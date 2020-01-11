كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلامي عماني لـ"الخليج 365": رحيل السلطان قابوس "مصاباً جللاً" ونثق في سلطاننا الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هلال البادي، الكاتب والإعلامي العماني، إن موت السلطان قابوس بن سعيد، يعد مصاباً جللاً، مشيرا إلى أن السلطان قابوس لم يكن حاكما وسلطانا لنا وحسب، بل هو والدنا الذي اليوم نكتشف أننا أصبنا باليتم بفقده.

ودعا "البادي" للسلطان قابوس بالرحمة والمغفرة، قائلا: "رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وأحسن إليه في آخرته كما أحسن لنا ولعمان في دنياه، وأعان الله جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد على المهمة الموكلة إليه".

وأعرب "البادي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن ثقته الكبرى في السلطان هيثم بن طارق، معلقاً: "كلنا ثقة نحن العمانيين في السلطان الجديد فهو من أوصى به فقيدنا الراحل والدنا ومعلمنا وسلطاننا قابوس".

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وأكد أن السلطان هيثم بن طارق، حاز على ثقة السلطان قابوس، مضيفاً "هو من وثق فيه وعلينا أن نثق فيه ونبايعه على السمع والطاعة والإخلاص والتفاني من أجل عماننا الغالية".

وتوفي السلطان قابوس بن سعيد العماني، أحد أطول حكام الشرق الأوسط، فيما تم تسمية ابن عمه هيثم بن طارق آل سعيد كخليفة له في انتقال سلس للسلطة.

ووعد السلطان الجديد في خطاب متلفز، بالتمسك بسياسة مسقط للتعايش السلمي والعلاقات الودية مع جميع الدول مع مواصلة تطوير عمان، وأضاف، سنواصل المساعدة في حل النزاعات سلميا.

كما أعلنت سلطنة عمان ودولها الخليجية الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام وعليها أعلام نصف سارية لقابوس المدعوم من الغرب، 79 عامًا، والذي حكم البلاد منذ توليها انقلابًا غير دموي في عام 1970، بمساعدة بريطانيا القوة الاستعمارية السابقة.