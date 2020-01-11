كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 11/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || الخطوط الجوية الأوكرانية توقف رحلاتها فوق إيران
أعلنت الخطوط الجوية الأوكرانية، اليوم السبت، توقف رحلاتها فوق إيران، وطالبت طهران بتقرير عن الحادث خلال 30 يومًا.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || المرصد السوري: أردوغان مستمر في تجنيد ونقل المرتزقة إلى ليبيا
يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجنيد ونقل المرتزقة إلى ليبيا، بمن فيهم قُصر، وسجناء أطلقتهم في سوريا شرط القتال في ليبيا، وفقًا لما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || تظاهرات في طهران احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية
كشفت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم السبت، عن وجود تظاهرات في طهران؛ احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.