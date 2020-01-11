كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة السلطان قابوس.. "الحريري" يعلن الحداد الرسمي في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سعد الحريري، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، مساء اليوم السبت، الحداد الرسمي على وفاة سلطان عُمان، السلطان قابوس بن سعيد.

هذا وتقرر أن تنكّس ‏الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة في لبنان، حداداً لمدة ثلاثة أيام، وإن تعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة، بحسب ما نقلت وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية.

كما أعلنت دول عربية، في وقت سابق من اليوم، الحداد لمدة ثلاثة أيام، لوفاة قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية مساء الجمعة عن عمر يناهز 79 عاماً.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، نعى ببالغ الحزن والأسى السلطان قابوس بن سعيد.

وأمر الشيخ خليفة بإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم، وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

كما أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزّاز الحداد العام في المملكة، وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم السبت، بحسب صحيفة الراي الأردنية.

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وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل السلطان قابوس.

وأعلن ملك البحرين حمد بن عيسى، الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم، وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل المملكة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

وقالت الرئاسة الفلسطينية: إن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نعى ببالغ الحزن والأسى سلطان عمان، وأعلن الحداد وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام".

وتوفي سلطان عمان قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاماً، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني، وحكم السلطان العاماني قابوس، سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، في وقت سابق من صباح اليوم، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان.

وقال مجلس الدفاع العماني، في بيان له، إنه "تم عقد جلسة لفتح رسالة السلطان قابوس الخاصة باختيار خليفة له"، مؤكدا على أن "هيثم بن طارق بن سعيد هو سلطان عمان".