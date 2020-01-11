كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بتحقيق شامل حول حادث الطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم السبت، طلب إلى إيران بـ"إجراء تحقيق شامل في كارثة طائرة الخطوط الأوكرانية"، التي أعترفت طهران بإسقاطها عن طريق الخطأ، ما تسبب في مصرع جميع ركابها وطاقمها.

وذكر الاتحاد الأوروبي، أنه "يقر بما جاء في البيانات التي أدلت بها السلطات الإيرانية وتحملها مسؤولية لتحطم الطائرة الخطوط الجوية الأوكرانية".

وقال الاتحاد في بيان أصدره اليوم: "في ضوء الالتزامات التي أعلنها الرئيس الإيراني حسن روحاني، يتوقع الاتحاد الأوروبي مواصلة إيران التعاون بشكل كامل وإجراء تحقيق شامل وشفاف يتوافق مع المعايير الدولية حول كيفية وقوع تلك المأساة"، وحث البيان على "اتخاذ إجراءات مناسبة لضمان عدم تكرار ذلك الحادث المريع".

هذا وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق من اليوم، بـ"بدء إجراء رسمي لفتح تحقيق دولي في تحطم الطائرة الأوكرانية فوق إيران، والتي أسفرت على مقتل جميع ركابها الذي يبلغ 176 شخصاً".

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كما وعد الرئيس الفرنسي، بتعزيز تحقيق شامل في الكارثة وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة"، وقال إن "فرنسا بدأت بالفعل إجراءات رسمية لبدء تحقيق دولي مناسب في منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو".

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعترف في وقت سابق من اليوم، أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية، فيما أعلن الرئيس الإيراني، أن طهران ستواصل التحقيق في "الخطأ الذي لا يغتفر"، الذي أدى إلى تحطم الطائرة الأوكرانية.

وأكد حسن روحاني، على أن "الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفرت عن سقوط الطائرة ومقتل 176 شخصاً".

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم الأربعاء الماضي، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصاً.