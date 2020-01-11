عاجل.. الناتو: مقتل جنديين أمريكيين جراء إنفجار بأفغانستان

كشف حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، مساء اليوم الجمعة، عن مقتل جنديين أمريكيين في انفجار عبوة في أفغانستان، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وأعلنت قيادة مهمة الدعم الحازم للناتو بأفغانستان، في وقت سابق من اليوم، انفجار قنبلة بدائية الصنع لدى مرور مركبة عسكرية أمريكية، دون الإشارة إلى سقوط قتلى أو مصابين.

وذكر متحدث باسم الدعم الحازم: "نحن نقوم بتقييم الوضع وسوف نقدم المزيد من المعلومات حالما تتوفر".

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ومن جانبها، أعلنت جماعة طالبان المسلحة، مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في إقليم قندهار بجنوب البلاد.

وقال متحدث باسم جماعة طالبان، في تغريدة له، إن "الانفجار طال مركبة بالقرب من مطار قندهار"، زاعماً أن المركبة المدرعة دمرت، وإن كل من فيها قتلوا.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في نوفمبر الماضي، استئناف المحادثات مع حركة "طالبان"، وذلك بعد أن أوقفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر سبتمبر الماضي، في أعقاب هجوم قتل فيه جندي أمريكي وأشخاص آخرون في العاصمة كابول.

ولقي 20 جنديًّا أمريكيًّا في عام 2019 مصرعهم في أفغانستان، ويوجد حاليًا نحو 12 ألف جندي أمريكي، من بينهم 8 آلاف للتدريب والمساعدة.