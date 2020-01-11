كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تويوتا تبني مدينة للسيارات الإلكترونية في اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت شركة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا" بناء مدينتها التي تحتوي على 2000 شخص، والسيارات الكهربائية فقط.

وسيتم إنشاء المدينة لأغراض الاختبار لتجربة تقنية القيادة الذاتية، والمركبات المتصلة، وغيرها من الابتكارات في هذا المجال.

وأفاد موقع موتور تريند أن المشروع المسمى "مدينة منسوجة" سوف يرتفع من أراضي مصنع مهجور في جبل فوجي في اليابان.

وفقًا لخطة شركة صناعة السيارات التي تم الكشف عنها في معرض المستهلك الإلكتروني (CES) في لاس فيجاس، سيتم إنشاء المدينة لتبلغ 2000 شخص للعيش، والعمل في مساحة 175 فدان.

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وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، وستسمح الطبيعة النظيفة للمدينة المنسوجة لسيارات تويوت،ا بوضع خطة موقع تقسم حركة المرور إلى ثلاث فئات: الشوارع للمركبات ذاتية الحكم؛ وممرات للمشاة، وأجهزة التنقل منخفضة السرعة.

وسيتم نسج الثلاثة معًا لتشكيل شبكة المدينة، لن يُسمح باستخدام أي من المركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق في أي من المركبات التي يحركها البشر، أو التي تنبعث منها الانبعاثات (مثل تلك التي لديها محركات احتراق). وستقوم تويوتا أيضًا بدعوة الشركاء والعلماء لاختبار تطوراتهم الخاصة إلى جانب مشاريعها الخاصة.

وسيتم تصميم المباني المنتشرة في جميع أنحاء الحرم الجامعي من قبل المهندس المعماري الدنماركي الشهير بجارك انجلز، الذي كان من تصميمه، مركز التجارة العالمي الجديد في نيويورك، ومبنى "ليجو هاوس" في الدنمارك، ومنشآت، وتم تصميم الهياكل لتكون مستدامة ومبنية بألواح خشبية وأخرى شمسية لتكملة خلايا الوقود الهيدروجينية التي ستوفر طاقة مدينة "وفين".

ووفقًا لـ "موتور تريند"، سيتم توصيل كل شيء في المدينة - السيارات والمباني وحتى السكان أنفسهم. وسوف تتمتع الهياكل الموجودة في الموقع بذكاء اصطناعي قائم على أجهزة الاستشعار للتحقق من صحة الركاب، والروبوتات في المنزل للمساعدة في تلبية الاحتياجات اليومية. حسبما ذكر موقع "تيك اكسبلور".