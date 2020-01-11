الأمن يتعقب شابا يسوق سيارته بطريقة جنونية في شوارع البيضاء وفوق سكة “الترام”..يسوق برجليه ورأسه!

تتعقب المصالح الأمنية، التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، شابا ظهر في مقاطع فيديو وهو يسوق سيارته بطريقة “جنونية” في شوارع المدينة، مهددا سلامة الراجلين والسائقين.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن السيارة روعت ساكنة مدينة الدار البيضاء، حيث عمد صاحبها على سياقتها فوق سكة “الترام” بطريقة “جنونية”، والقيام بحركات “بهلوانية” مستخدما رأسه ورجليه.
وعلم “اليوم24” أن المصالح الأمنية تباشر تحرياتها في الموضوع، لتحديد السائق، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه.
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