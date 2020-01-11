“كلاسيكو” الشمال.. “الماط” يفشل في فك “عقدة” اتحاد طنجة

انتهت المباراة التي جمعت اليوم السبت، بين فريق المغرب الرياضي التطواني وضيفه اتحاد طنجة، برسم لقاءات الأسبوع الثاني عشر من البطولة الاحترافية، بالتعادل دون أهداف.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب سانية الرمل بتطوان، وأدارها الحكم سمير الكزاز، بمساعدة هشام أيت عبو، وهشام مامي، إلى التعادل السلبي.

ولم تسفر الـ45 دقيقة الثانية من عمر المواجهة التي شهدت حضورا جماهيريا غفيرا من أنصار الفريقين، على أي تغيير على مستوى النتيجة، لتعلن صافرة الكزاز عن نهاية اللقاء بلا غالب ولا مغلوب.

وفشل بذلك “الماط” في إنهاء الاستعصاء الذي لازمه أمام “فارس البوغاز” في المباريات السبع الأخيرة، باحتساب لقاء اليوم، إذ لم يقو على إلحاق الهزيمة بغريمه التقليدي.

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ويعود آخر فوز في لقاء رسمي للمغرب التطواني على اتحاد طنجة، إلى دجنبر من العام 2016 بهدف دون رد، لحساب مباريات الأسبوع الثاني عشر من بطولة موسم 2017/2016.

ومنذ تلك المباراة، التقى الفريقان في 7 مواجهات رسمية، حسم الاتحاد 4 لصالحه واحدة منها في إطار كأس العرش، بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل بين الفريقين، علما أن الفريق التطواني فاز بمباراة ودية في يوليوز 2017.

يذكر أن تعادل اليوم، جعل المغرب التطواني يرفع رصيده للنقطة 19 في الرتبة الرابعة متخلفا بفارق الأهداف عن مولودية وجدة، ثالث الترتيب، في حين صعد اتحاد طنجة للمركز الثالث عشر بمجموع 10 نقاط، مع مباراة ناقصة.