غزة: الاحتلال يغرق الأراضي الزراعية ويطلق النار على شبان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغرقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الأراضي الزراعية شرقي قطاع غزة، فيما قام جنود الاحتلال بإطلاق النار صوب مجموعة من الشبان بزعم أنهم حاولوا تجاوز السياج الأمني والدخول إلى جنوبي البلاد.

ووفقا لبيان جيش الاحتلال، فإن جنود أطلقوا النار على مجموعة شباب شرقي خان يونس كانوا يحاولون تجاوز السياج الأمني والتسلل إلى جنوبي البلاد، دون أن تسجل إصابات جراء إطلاق النار.

إلى ذلك، قالت وزارة الزراعة في قطاع غزة، إن "فتحت سلطات الاحتلال سدود تجمّع مياه الأمطار، باتجاه أراض زراعية فلسطينية، واقعة قرب الحدود الشرقية للقطاع".

وأضافت الوزارة، في بيان "من جديد، أقدمت قوات الاحتلال بشكل متعمد على فتح سدود تجمّع مياه الأمطار على أراضي المزارعين شرق حيّ الشُّجاعية، شرقي قطاع غزة".

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وأكدت أن "فتح قنوات تجمع الأمطار أدت إلى إغراق ألف دونم، مزروعة بالمحاصيل المختلفة كـ"القمح والشعير والملفوف والبازيلاء والزهرة".

وأوضحت الوزارة أن هذه السياسة تكبّد المزارعين الفلسطينيين خسائر فادحة.

ووفق الوزارة، فإن الجانب الإسرائيلي يتعمد كل عام فتح قنوات تجمّع المياه، لإغراق الأراضي الزراعية، دون سابق إنذار.

وأغرق سلطات الاحتلال يوم الأحد الماضي، مئات الدونمات الزراعية بعد أن فتح قنوات تجمّع المياه، باتجاه الأراضي الزراعية الفلسطينية.