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شكرا لقرائتكم خبر عن الإفلاس يضرب قطاع إقتصادي جديد في تركيا والان مع التفاصيل
السبت 11 يناير 2020
ضرب الإفلاس قطاع مستحضرات التجميل في تركيا، حيث أعلنت شركة "تكين أجار" التركية لمستحضرات التجميل، افلاسها، لتصبح هذه هي المرة الأولى التي تفلس فيها شركة عاملة بالقطاع .
وقالت صحيفة "غزته دوفار" التركية، الجمعة، ان إحدى محاكم إسطنبول، اصدرت قرارا بإفلاس سلسلة متاجر مستحضرات التجميل "تكين أجار" معلنة وصول الأزمة المالية إلى قطاع مستحضرات التجميل.
و"تكين أجر" كانت تعد بين أضخم الشركات العاملة في هذا المجال وامتلكت 10 فروع في مراكز تسوق شهيرة.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الشركات التركية أفلست في عام 2019، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي كانت قد أطلت برأسها في أغسطس/آب 2018، حيث شهدت إعلان مئات الشركات تقدمها للقضاء بطلب تسوية إفلاس لإعادة جدولة مديونياتها أو إعلان إفلاسها، هربا من ملاحقات الدائنين، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي أصبحت تعصف بها.
وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء، للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر.
وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا.
وفي يوليو/تموز الماضي، كانت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، قد كشفت عن إغلاق أكثر من 15 ألف شركة محلية وأجنبية في تركيا خلال عام 2018.
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