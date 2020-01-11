محمد بن زايد مهنئا سلطان عمان: ماضون في تعزيز علاقاتنا الأخوية

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السبت، سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة توليه مقاليد الحكم بالسلطنة.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه على تويتر، السبت: "نهنئ جلالة هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة توليه مقاليد الحكم سلطانا لعمان الشقيقة، تمنياتنا له التوفيق والسداد في مواصلة قيادة نهضة السلطنة وتقدمها وللشعب العماني مزيدا من الرخاء، ماضون بإذن الله في تعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة بمزيد من التلاحم والتكامل لخير بلدينا وشعبينا".





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وأدى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، السبت، اليمين الدستورية سلطانا جديدا لعمان، خلفا للراحل السلطان قابوس بن سعيد.

وقال، في كلمة عقب أدائه اليمين الدستورية، إنه سيتبع خط الراحل السلطان قابوس بن سعيد، في سياساته الخارجية والتعاون الدولي.

وتابع أن: "السلطان قابوس أرسى مكانة دولية لسلطنة عمان، ونحرص على عدم التدخل في شؤون الغير، كما سنواصل مع الأشقاء في دول الخليج مسيرة التعاون والتعاضد".

وأعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان، فجر السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر 79 عاما، كم تم إعلان الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوما.