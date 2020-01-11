اجتماع خماسي في القاهرة مع بدء إرسال قوات تركية إلى ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

كشفت القاهرة عن استضافتها الأربعاء القادم "اجتماعاً تنسيقياً" يضم وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص لبحث تطورات الشأن الليبي. يأتي ذلك غداة إعلان الر



أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الاثنين (السادس من يناير/ كانون الثاني 2020) إن القاهرة سوف تستضيف الأربعاء القادم "اجتماعاً تنسيقياً وزارياً يضم وزراء خارجية كلّ من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، وذلك لبحث مُجمل التطورات المتسارعة على المشهد الليبي مؤخراً".

وأضاف البيان أن الاجتماع سيناقش "سبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود".

وعقدت الخارجية المصرية الأحد اجتماعا مع عدد من السفراء الأوروبيين والسفير الأمريكي لإحاطتهم بالموقف المصري تجاه التطورات على الساحة الليبيةئيس التركي رجب طيب أردوغان عن انتشار جنود أتراك في ليبيا.

مقتل جنديين أمريكيين وإصابة اثنين آخرين في انفجار جنوبي أفغانستان

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أعلن الجيش الأمريكي، في بيان اليوم السبت، أن اثنين من أفراد قواته في أفغانستان قتلا وأصيب اثنان آخران، بجروح عندما أصيبت مركبتهم في انفجار قنبلة على جانب الطريق جنوبي أفغانستان.

لم يحدد الجيش الأمريكي هوية القتلى.

انفجار قنبلة في رتل قوات أجنبية بجنوب أفغانستان

وكان متحدث باسم حلف شمال الأطلسي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن قنبلة انفجرت على الطريق أثناء مرور رتل قوات أجنبية بإقليم قندهار بجنوب أفغانستان، وأعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عنه.

وقال مسؤول عسكري أفغاني كبير في قندهار إن الانفجار وقع في منطقة داند عندما انفجرت العبوة الناسفة في إحدى المركبات المدرعة التابعة للقوات الأمريكية.

وأضاف أن القوات الأجنبية طوقت المنطقة وأبقت القوات الأفغانية بعيدا عن المكان، كما نقلت وكالة "رويترز".

وقال المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي إن الحلف يقيّم الموقف وامتنع عن ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلن قاري يوسف أحمدي، المتحدث باسم "طالبان"، مسؤولية الحركة عن الهجوم وقال إن الانفجار أسفر عن مقتل كل الجنود بالمركبة.