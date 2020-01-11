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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحذيرات من إتساع تفشي الجرب في تركيا بسبب نقص حاد في الأدوية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
حذر رئيس اتحاد الصيادلة التركي أردوغان تشولاق، من إتساع تفشي مرض الجرب خلال الفترة المقبلة سبب عدم توفر ما يقرب من 120 نوع من الأدوية .
وأكد تشولاق أن هذه الأدوية باتت غير موجودة بالأسواق، وأن تلك الأزمة ستزداد أكثر خلال شهر فبراير المقبل .
ونقل موقع تركيا الآن عن تشولاق قوله أن هناك ما يقرب من 120 دواء لا يمكن العثور عليه بالأسواق التركية، ويوجد مشكلة مع واحد أو إثنين من الأدوية في كل مجموعة تقريبًا.
وعلق تشولاق على انتشار مرض الجرب في تركيا قائلًا :"الجرب مرض مُعدي، يحدث نتيجة لسوء التغذية وعدم العيش في بيئة نظيفة. ولقد عشنا موجة خطيرة من الهجرة. ويوجد أزمة في الأدوية التي تستخدم في علاج هذا المرض".
وذكر تشولاق أن تركيا تعتبر أقل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في الإنفاق على الصحة مقارنة بالدخل القومي، وذلك بنسبة 4.2%، قائلًا «تم استيفاء 293 مليون و238 ألف روشتة في أول 9 أشهر من عام 2019، وأكثر المواد مبيعًا كانت مسكنات الألم والأدوية المستخدمة في أمراض التمثيل الغذائي".
كانت تنسيقية غرف المهن الصحية فى إسطنبول، أكدت أن هناك زيادة كبيرة فى وقائع الإصابة بمرض الجرب فى مدينة إسطنبول، داعية أهالى المدينة لتوخى الحذر.
واضافت تنسيقية المهن الصحية التى تضم غرفة أطباء إسطنبول، وغرفة الصيادلة، وغرفة الأطباء البيطريين، وغرفة أطباء الأسنان، أكدت أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا فى عدد الإصابات بمرض الجرب فى مدينة إسطنبول، مقارنة بالمدن الأخرى.
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