ترند | الأهلي يصعب موقفه في إفريقيا بتعادله مع بلاتينيوم ..ومظروف سري يقود بن طارق لعرش عمان.. واعتراف خطير من إيران.. وتفاصيل طقس الأحد

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، الأهلي يخطف تعادلا صعبا من بلاتينيوم في أبطال إفريقيا، وصقيع وشبورة ضبابية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان)، وبعد فشل مفاوضات سد النهضة والبيان الناري.. تحرك عاجل من الخارجية المصرية، و’’المظروف السري‘‘.. كواليس تعيين هيثم بن طارق سلطانا لعمان ومناصبه السابقة.. ومعلومات لا تعرفها عن الراحل قابوس وموقفه التاريخي مع مصر، وإيران تعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية.. ومقطع يكشف لحظة استهدافها.. والأمن الأوكراني يرد.. وقائد بالحرس الثوري: ’’تمنيت الموت‘‘.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

الأهلي يخطف تعادلا صعبا من بلاتينيوم في أبطال إفريقيا

تعادل الأهلي مع مضيفه بلاتينيوم الزمبابوي، إيجابيا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما عصر السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وباغت ستانلي الأهلي بتسجيله الهدف الأول لبلاتينيوم في الدقيقة 19، مستغلا خطأ في التمركز الدفاعي للاعبي الأحمر.

ثم أدرك مروان محسن هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 52.

وسيواجه الهلال السوداني، النجم الساحلي، في إطار نفس الجولة، في التاسعة مساء اليوم.

وبذلك تصدر الأهلي المجموعة الثانية بـ7 نقاط، يليه الهلال والنجم في الوصافة برصيد 6 نقاط لكل منهما، وبلاتينيوم يتذيل الترتيب بنقطة واحدة.

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صقيع وشبورة ضبابية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان)

أعلنت هيئة الأرصاد، أن طقس الأحد 12 يناير، مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وشهدت البلاد الأيام الماضية أمطارا غزيرة، فضلا عن انخفضاض درجات الحرارة، والرياح والأتربة على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد، وتكون كثيفة وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، والرياح أغلبها غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى المترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الأحد، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 09 18

شبين الكوم 09 17

طنطا 09 17

دمنهور 09 17

الإسكندرية 09 18

بلطيم 10 17

مطروح 08 17

السلوم 08 16

سيوة 03 18

بورسعيد 10 18

دمياط 10 18

الزقازيق 08 18

الإسماعيلية 08 19

السويس 11 19

العريش 08 18

رفح 07 17

رأس سدر 12 18

نخل 03 16

نويبع 11 19

طابا 08 17

كاترين 01 11

الطور 10 20

شرم الشيخ 13 21

الغردقة 11 21

مرسى علم 11 21

الفيوم 08 18

بنى سويف 08 18

المنيا 07 18

أسيوط 04 18

سوهاج 05 19

قنا 05 19

الأقصر 07 20

أسوان 08 21

أبوسمبل 06 21

الوادى الجديد 06 21

شلاتين 14 21

أبورماد 14 20

حلايب 16 18

رأس حدربة 16 19

موعد تحسن الطقس

من جانبه، قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية ستشهد تحسنا نسبيا من السبت.

وتوقع شاهين، في تصريحات لموقع "مصراوي"، انتهاء موجة عدم استقرار الأحوال الجوية السبت، حيث تقل فرص سقوط الأمطار، وتهدأ سرعة الرياح.

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بعد فشل مفاوضات سد النهضة والبيان الناري.. تحرك عاجل من الخارجية المصرية

توجّه وزير الخارجية سامح شكري إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية كل من مصر والسودان وإثيوبيا، وفي حضور ممثلين عن الجانب الأمريكي وكذا البنك الدولي، لاستكمال التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وبحسب بيان للخارجية، نشرته على صفحتها على الفيس بوك، من المنتظر أن يقوم الوزير سامح شكري بعقد عدد من اللقاءات مع الدوائر الأمريكية المختلفة لدى الإدارة والكونجرس، وذلك لتناول أبعاد العلاقات الثنائية بين الدولتين، فضلاً عن التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وكانت مصر قد أكدت أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8-9 يناير 2020 في أديس أبابا قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلاً، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماماً لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان، أن هذه الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت أثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات اثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وكذلك اتفاقية ١٩٠٢ التى أبرمتها اثيوبيا بارادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية ١٩٩٣ التى تعهدت فيها بعدم احداث ضرر لمصالح مصر المائية، الا ان اثيوبيا تسعى للتحكم فى النيل الأزرق كما تفعل فى انهار دولية مشتركة اخرى تتشاطر فيها مع دول شقيقة.

وتؤكد مصر أن هذا المنحى الأثيوبي المؤسف قد تجلى في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتى تعكس نية أثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقة لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء.

كما توضح مصر ان سبب رفض اثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي اثناء عملية تشغيل سد النهضة يرجع الى نيتها لتوظيف هذا السد والذى يستهدف فقط توليد الكهرباء لإطلاق يدها في القيام بمشروعات مستقبلية واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة دون الإكتراث بمصالح مصر المائية وحقوقها التي يكفلها القانون الدولي.

لقد انخرطت مصر في هذه المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر ولأثيوبيا. وقد انعكس هذا في الأفكار والنماذج الفنية التي قدمتها مصر خلال الاجتماعات والتي اتسمت بالمرونة والانفتاح. فبعكس ما ورد في بيان وزارة الخارجية الأثيوبية الذي زعم أن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 سنة، فإن مصر لم تُحدد عدد من السنوات لملء سد النهضة، بل أن واقع الأمر هو أن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق، حيث أن الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسط أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء، بما يعني تحمل الجانب الأثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة.

وخلافاً لما تضمنه بيان الخارجية الأثيوبية من مغالطات بشأن مفهوم العجز المائي، فإن مصر اقترحت وضع آليات وقواعد للتكيف مع التغيرات الهيدرولوجية في النيل الأزرق وللتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تتزامن مع عملية ملء سد النهضة، بما في ذلك الإبطاء من سرعة الملء وإخراج كميات من المياه المخزنة في سد النهضة للحد من الآثار السلبية لعملية الملء أثناء الجفاف وسد العجز المائي الذي قد تتعرض له دول المصب، مع الحفاظ على قدرة سد النهضة في الاستمرار في توليد الكهرباء بمعدلات مرتفعة، إلا أن أثيوبيا تأبى إلا أن تتحمل مصر بمفردها أعباء الجفاف، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العادلة والإنصاف في استخدامات الأنهار الدولية.

وتعرب مصر عن دهشتها من أنه كلما طالبت بضرورة الاتفاق على خطوات فعالة للتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تحدث أثناء الملء، تقوم أثيوبيا بالتلويح باستعدادها لملء سد النهضة بشكل أحادي، وهو ما رفضته مصر على مدار المفاوضات باعتباره يمثل مخالفة صريحة لاتفاق اعلان المبادئ لعام ٢٠١٥ ولالتزامات اثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولى.

كما تستنكر مصر ما ورد في بيان الخارجية الأثيوبية من مزاعم بأن مصر تسعى للاستئثار بمياه النيل، موضحة أن مثل هذه التصريحات والشعارات الجوفاء، والتي ربما تصدر للاستهلاك المحلي، لا تساعد على خلق البيئة المواتية لتحقيق تقدم في المفاوضات.

وتؤكد مصر انها ستشارك في الأجتماع المقرر أن يعقده وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وأثيوبيا في واشنطن يومى 13 و14 يناير 2020، من منطلق التزامها بالعمل الامين من اجل التوصل الى اتفاق عادل ومتوازن وفى إطار سعيها للحفاظ على مصالح الشعب المصرى التى لا تقبل التهاون فيها.

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’’المظروف السري‘‘.. كواليس تعيين هيثم بن طارق سلطانا لعمان ومناصبه السابقة.. ومعلومات لا تعرفها عن الراحل قابوس وموقفه التاريخي مع مصر

عُيّن هيثم بن طارق بن سعيد، اليوم السبت، سلطاناً لسلطنة عمان خلفاً للسلطان قابوس بن سعيد الذي توفي مساء أمس الجمعة عن عمر ناهز 76 عاماً.

وأدى بن طارق اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانا لعمان خلفاً للراحل قابوس بن سعيد، وذلك بحسب النظام الأساسي للدولة.

وكان مجلس الدفاع في عمان قد عقد جلسة طارئة في مقره بالبستان، حيث تم أداء القسم.

وتوفى السلطان قابوس، دون أن يعين خليفة أو ولي عهد، وليس له أولاد.

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وتنص المادة 6 من القانون الأساسي للسلطنة، على أن الأسرة المالكة يجب أن تختار سلطانًا جديدًا في غضون ثلاثة أيام من خلو المنصب.

وإذا فشلوا في التوصل إلى اتفاق، فإن مجلس الدفاع في البلاد، ورئيس المحكمة العليا ورؤساء غرفتي المجلس الاستشاري، سيفتحون المظروف السري، الذي يحتوي على وصية السلطان قابوس والتي حدد بها اسم خليفته.

من جانبه، قرر مجلس العائلة المالكة في عمان، عرفانا بفضل السلطان الراحل قابوس، وإيمانا بحكمته تثبيت من أوصى به لخلافته في قيادة البلاد.

وأوكل مجلس العائلة المالكة لمجلس الدفاع فتح رسالة السلطان قابوس وفقا للمادة السادسة من النظام الأساسي للدولة.

وقام مجلس الدفاع بحضور أفراد العائلة المالكة كشهود على الإجراءات، بفتح رسالة السلطان قابوس وقراءتها بشكل مباشر والإعلان أن هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد هو سلطان عمان.

وبحسب المادة الخامسة من الدستور العماني، فإن نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان، ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بينهم أن يكون مسلماً رشيداً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين عُمانيين مسلمين.

من هو السلطان الجديد؟

ولد هيثم بن طارق في الـ 11 من أكتوبر عام 1954، لواحدة من زوجات أبيه الثلاث تُدعى أم قيس، وهو ابن عم السلطان قابوس.

وشغل سلطان سلطنة عمان الجديد منصب وزير التراث والثقافة بين فبراير 2002 وحتى الآن، وعمل في بعض الأحيان كمبعوث خاص لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، فضلاً عن توليه رئاسة لجنة الرؤية المستقبلية "عمان 2024"، بالإضافة إلى أنه الرئيس الفخري لجمعية رعاية الأطفال المعاقين، ونادي السيب الرياضي.

كما شغل سابقًا العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشئون السياسية، ووزير مفوض.

وتولى رئاسة الاتحاد العماني لكرة القدم بين عامي 1983 و1986، وترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط عام 2010، كما كان رئيساً فخرياً لجمعية الصداقة العمانية اليابانية.

من هو الراحل قابوس؟

تقلد قابوس حكم سلطنة عمان في العام 1970، ويعد صاحب ثالث أطول فترة حكم في العالم بعد الملكة إليزبيث الثانية، ملكة بريطانيا التي تولت الحكم عام 1952 حتى الآن، ثم السلطان حسن البلقية، الذي اعتلى عرش سلطنة بروناي عام 1967 إلى الآن.

وبالرغم من كونه الابن الوحيد للسلطان سعيد بن تيمور، إلا أنه لم يكن مدللًا، فمنذ طفولته حفظ القرآن الكريم وقرأ السنة النبوية وتعلم قواعد اللغة والنحو وأصول الدين والفقه، وقرأ الشعر وحفظه على أيدي أساتذة مختصين، كما درس المرحلة الابتدائية في المدرسة السعيدية بصلالة، وأرسله والده لإنجلترا ليكمل تعليمه، والتحق بالاكاديمية العسكرية الملكية ثم انضم إلى الكتيبة البريطانية العاملة في ألمانيا الغربية، حيث أمضى ستة أشهر يتلقى التدريب في قيادة الأركان، وذلك وفقًا لموقع السلطان قابوس.

وبعد ذلك عاد السلطان قابوس إلى عمان في عام 1964، ودرس على امتداد السنوات الست التالية الدين الإسلامي واللغة العربية وقراءة السير النبوية وسير الخلفاء الراشدين والخلفاء في العصرين الأموي والعباسي، وكل ما يتصل بتاريخ وحضارة عُمان دولة وشعبًا على مر العصور.

- وصوله للحكم

وفى عام 1970 شهدت السلطنة تغييرًا في الحكم، بعد أن اتخذ قابوس لنفسه بعض الحلفاء من شخصيات عديدة من مسقط وصلالة قبل أشهر من انقلابه على والده في 23 يوليو من ذلك العام، وذلك بسبب فقدان السلطان سعيد السيطرة على حكم البلاد بعد ثورة الظفار في 1965، وكانت عمان تعاني الفقر في هذه الفترة وكان شعبها يهاجر لدول المنطقة من أجل البحث عن العمل.

- عمان في عهد السلطان قابوس

شهدت البلاد تقدمًا واضحًا بعد ذلك، ففي 1971 انضمت عمان لجامعة الدول العربية، وفى عام 1975 أنهى السلطان حرب الظفار، وقضى على كل محاولات التمرد، وأطلق السلطان قابوس مبادرة تاريخية، عندما أصدر مرسومًا خلال حرب أكتوبر 1973، بالتبرع بربع رواتب الموظفين لدعم مصر، وإرسال بعثتين طبيتين لمصر.

-موقف تاريخي تجاه مصر

وفي عام 1977 عقب زيارة الرئيس الراحل محمد أنور السادات للقدس وتوقيع معاهدة كامب ديفيد، كانت سلطنة عمان من الدول العربية إلى جانب السودان والصومال التى حافظت على علاقتها بمصر، بعد المقاطعة العربية الشاملة لها.

واشتهر السلطان قابوس بعلاقته الجيدة مع كل الدول العربية وأغلب دول العالم، ما جعله وسيطا جيدا في بعض الأزمات والخلافات، كتوسطه في حل الخلافات الأمريكية الإيرانية فى الملف النووي، ورفضه للدخول فى أى حروب، كحرب التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات ضد الحوثيين فى اليمن المدعومين من إيران، وتبنيه للمواقف الحيادية بين دول الخليج فى الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين وبين قطر.

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إيران تعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية.. ومقطع يكشف لحظة استهدافها.. والأمن الأوكراني يرد.. وقائد بالحرس الثوري: ’’تمنيت الموت‘‘

أعلن إيران رسميا، أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت بعد دقائق من إقلاعها من مطار خامنئي بالقرب من العاصمة طهران، يوم الأربعاء الماضي، قد سقطت بسبب "خطأ بشري غير مقصود".

ونقل التليفزيون الإيراني عن مصدر عسكري، في تصريحات له اليوم السبت، قوله: "الطائرة الأوكرانية قصفت بطريق الخطأ بعدما حلقت بالقرب من موقع عسكري".

من جهته قال قائد القوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري العميد على حاجي زادة، إن الحرس ظن أن الطائرة الأوكرانية التي أسقطها صاروخ كروز، مؤكدا أن الطائرة أُسقطت بصاروخ قصير المدى.

وأعلن زادة في مؤتمر صحفي تحمله كامل المسؤولية عن الخطأ البشري الذي حدث، قائلا: "تمنيت الموت بعد إدراكنا أن صاروخا أطلقناه أصاب الطائرة الأوكرانية".

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الإيرانى حسن روحانى، فى بيان له اليوم السبت، أن الخطأ البشرى والإطلاق الخاطيء لدفاعات الحرس الثورى الإيرانى، قد أسفر عن سقوط الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن إيران ستواصل التحقيق فى الحادث وستحاسب المسئولين عنه، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن روحانى قوله، "بمنتهى الحزن والأسف اطلعت قبل ساعات على نتيجة فريق التحقيقات للأركان العامة للقوات المسلحة المتعلقة بحادثة سقوط طائرة نقل الركاب الأوكرانية.

وأضاف روحاني، "أنه وفى أجواء التهديد والترهيب من قبل النظام الأمريكى المعتدى ضد الشعب الإيرانى، وبهدف الدفاع أمام الهجمات المحتملة للجيش الأمريكى بعد مقتل الجنرال قاسم سليمانى قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى، كانت القوات المسلحة فى حالة الإنذار القصوى، وللأسف أن خطأ بشريا وإطلاقا خاطئا، قد أسفر عن كارثة كبرى راح ضحيتها العشرات من الأفراد الأبرياء".

وتابع الرئيس الإيراني، "أن إيران آسفة جدا لهذا الخطأ، وأننى أعرب نيابة عن إيران عن المواساة العميقة لأسر ضحايا هذه الكارثة الأليمة، وأوعز إلى جميع الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعويض والتعاطف والمواساة لهم".

من ناحية أخرى، أعلن جهاز أمن الدولة فى أوكرانيا، اليوم السبت، أن الصاروخ الذى أسقط الطائرة المنكوبة أطلق يدويا.

وفي ذات السياق، نشرت روسيا اليوم، فیديو من كاميرات المراقبة للحظة إطلاق الصاروخ باتجاه الطائرة المنكوبة في ضواحي طهران.

وأسفر عن تحطم الطائرة الأوكرانية مقتل جميع الركاب الذين كانوا على متنها وعددهم 176، معظمهم من الإيرانيين والكنديين، وكان من بينهم ايضاً أفغان وبريطانيون وسويديون وأوكرانيين.

جاء ذلك بعد ساعات من إطلاق إيران عدد من الصواريخ على قاعدين عسكريتين أمريكيتين في محافظتيّ الأنبار وأربيل بالعراق، رداً على مقتل الجنرال بالحرس الثوري قاسم سليماني.

وكانت كييف قد أعلنت أن الخبراء الأوكرانيين قد نجحوا في العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة بعد وقت قليل من سقوطها.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، إن "فرضية ضرب الطائرة بصاروخ ليست مستبعدة، ولكن في الوقت ذاته ليست مؤكدة.

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