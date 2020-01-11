أكد مصدر في الحكومة الايرانية لوكالة "فارس" الإيرانية أن "الانباء المتداولة حول ترك الرئيس الايراني حسن روحاني منصبه، على خلفية أزمة إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية لا صحة لها"، لافتا الى ان "روحاني متواجد في مكتبه منذ صباح اليوم وهو من أصدر بيان التعزية بشأن كارثة الطائرة الأوكرانية التي أودت بأرواح 176 شخصا".
واعترفت السلطات الايرانية بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية من طراز "بوينغ 737-800" عن طريق الخطأ، أثناء تحليقها فوق منطقة عسكرية حساسة تابعة للحرس الثوري، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني، ووصف روحاني هذه الحادثة بأنها "مأساة كبيرة وخطأ لا يغتفر".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر إيراني لوكالة فارس: الانباء عن استقالة روحاني غير صحيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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