ميركل: نصر على الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني

أكدت المستشارة الالمانية ​انجيلا ميركل​ في ​مؤتمر​ صحافي مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ "اننا نصر على الحفاظ على الاتفاق النووي ال​إيران​ي ولا يجب على ​طهران​ أن تمتلك أسلحة نووية"، معتبرة انه " لا بد من مساءلة المسؤولين عن إسقاط ​طائرة​ الركاب الأوكرانية في إيران ويجب أن يفتح تحقيق شامل في الحادث".

واملت ميركل أن تنجح جهود روسيا في تأمين هدنة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا.

