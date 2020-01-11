ميركل: نصر على الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني

أكدت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في مؤتمر صحافي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "اننا نصر على الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني ولا يجب على طهران أن تمتلك أسلحة نووية"، معتبرة انه " لا بد من مساءلة المسؤولين عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية في إيران ويجب أن يفتح تحقيق شامل في الحادث".
واملت ميركل أن تنجح جهود روسيا في تأمين هدنة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا.
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