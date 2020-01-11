بوتين: روسيا وألمانيا تدعوان للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

أشار الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الى ان "​روسيا​ و​ألمانيا​ تدعوان للحفاظ على ​الاتفاق النووي​ مع إيران"، لافتا الى ان "الإيرانيين يحتاجون دعم الدول الأوروبية".

وطالب بوتين بـ "بدء عمل آلية التمويل الأوروبية المتعلقة بإيران"، مشددا على وجوب الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.

واعتبر الرئيس الروسي ان "نقل أعداد كبيرة من المسلحين من إدلب إلى ليبيا أمر بالغ الخطورة"، آملا أن " تتوقف الأعمال القتالية في ليبيا منتصف هذه الليلة استجابة للدعوة الروسية التركية"