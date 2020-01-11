متظاهرون أمام مبنى بلدية بيروت يقومون بتحطيم أبواب مداخل البلدية

أفادت معلومات صحافية عن وصول قسم من ​المتظاهرين​ في وسط بيروت الى محيط مجلس النواب والقسم الاخر وصل الى مبنى ​بلدية بيروت​ حيث يقوم المتظاهرون بتحطيم أبواب مداخل البلدية، في حين وصلت عناصر مكافحة الشغب أيضاً إلى أنان المبنى.

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