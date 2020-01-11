الخازن: مسألة الامم المتحدة خير دليل على سوء الادارة

اعتبر النائب ​فريد هيكل الخازن​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "مسألة ​الامم المتحدة​ تسجل للتاريخ وهي خير دليل على سوء الادارة والهريان الذي يطال كل مفاصل ​الدولة اللبنانية​".

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