ذكرت معلومات صحافية أن مجهولين سرقوا ​سيارة​ المواطن ع. ه. وهي من نوع جيب "هيونداي" تحمل لوحة رقم 412529/م، من محلة ​رأس العين​ في بعلبك. وبدأت التحقيقات لمعرفة هوية الفاعلين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سرقة سيارة من محلة رأس العين في بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.