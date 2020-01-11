بلدية بيروت: أقررنا مساعدات وسنرفع مستوى البنى التحتية وننفذ مشاريع استثمارية

اعلنت دائرة العلاقات العامة في ​بلدية بيروت​ أن "المجلس البلدي ل​مدينة بيروت​ أقر في العام 2019 قرابة 4 مليارات ليرة ك​مساعدات​، بالإضافة الى مساعدات طبية بمبلغ 600 مليون ليرة أقرت قبل نهاية العام الفائت، وساهم مع عدد من الجمعيات الموثوق بها، بمساعدات طبية لأهالي مدينة بيروت، وذلك ضمن نطاق عمل المجلس البلدي الذي يعمل على تطوير المدينة بهدف خلق مزيد من فرص العمل في المشاريع الاستثمارية".

وأكد رئيس المجلس ​جمال عيتاني​ أن "​الوضع الاقتصادي​ الصعب يحتم علينا القيام بمبادرات اتجاه أهلنا، فاقترح عدد من أعضاء المجلس البلدي توزيع مساعدات عينية على أهالي بيروت"، مؤكدا ان "عملية استدراج العروض للمواد الأساسية التي ستتضمنها كل حصة غذائية ستنطلق قريبا للحصول على أفضل الأسعار، على أن يعلن عن ذلك في الصحف المحلية وعبر الموقع الإلكتروني التابع للمجلس البلدي لمدينة بيروت، وبعد الانتهاء من ذلك تتم مراجعة ​ديوان المحاسبة​ للحصول على موافقته". وشدد على ان "المجلس البلدي لن يتوقف عند هذا الحد من المساعدات، فهذا الأمر حق علينا اتجاه أهالي بيروت، وسنعمل أيضا على رفع مستوى ​البنى التحتية​ وتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية".

