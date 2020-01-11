طرابلسي: لا قيمة للدعوة إلى العصيان المدني بحال لم يكن الحراك جامعاً

شدد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدكار طرابلسي​، في حديث تلفزيوني، على أن ​الحراك الشعبي​ يجب أن يكون صافياً ومدعوم أخلاقياً بعيداً عن الشتامين، مؤكداً أنه لا يوافق على الدعوة إلى عدم دفع الضرائب، موضحاً أن لا قيمة للدعوة إلى العصيان المدني بحال لم يكن الحراك جامعاً، معتبراً أن الحراك حتى الآن لم يظهر إلى أن يريد أخذ البلاد.

ورفض النائب طرابلسي "شيطنة" الأحزاب، داعياً إلى العودة إلى تعريف الأحزاب التي هي رابطة أفراد يعملون طوعياً لخدمة الشعب أمام السلطة، داعياً الحراك الشعب إلى تأطير نفسه وتشكيل حزب أو جبهة وصولاً إلى خوض ​الإنتخابات النيابية​ المقبلة، موضحاً أنه في الحراك اليوم هناك حزبيين وحزبيين سابقين، موضحاً أنه لا يمكن أن يبقوا في الشارع ويعلنوا أنهم الأكثرية، لأن لا شيء يثبت أنهم كذلك.

ورأى النائب طرابلسي أن بقاء الحراك على النمط الحالي يعني أنه سيذهب إلى الشرذمة وعودة المشاركين فيه إلى منازلهم دون تحقيق أي نتيجة، مؤكداً أنه لا يمكن أن يستمر على الصورة نفسها، مشدداً على أنه مؤمن بصدق القسم الأكبر من الذين نزلوا إلى الشارع.