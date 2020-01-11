البزري حذّر من الإشكالات المفتعلة في تأليف الحكومة للإلتفاف على مطالب الإنتفاضة

حذّر رئيس ​بلدية صيدا​ الاسبق ​عبد الرحمن البزري​ من أن "الإشكالات والخلافات المفتعلة بين عناصر الطبقة السياسية حول ​تأليف الحكومة​، ومحاولة إظهار البعض بدور البطولة التي لا تليق بهم يهدف إلى الإلتفاف على مطالب ​الانتفاضة​، ومطالب المواطنين في مكافحة الهدروالفساد، ومعالجة الإهتراء الذي يُصيب مؤسسات ​الدولة​ ومختلف إداراتها"، معتبرا ان "​النقاش​ الدائر حول آلية تأليف الحكومة، وعدد وزرائها، وتوزيع الحقائب والأسماء المقترحة تدل على أن الطبقة السياسية ومن يتولّون عملية التأليف لم يضعوا في الحسبان مطالب المواطنين المُحقّة، وما زالوا يختلفون أو يتفقون ضمناً على تقسيم المغانم بعيداً عن المصلحة العامة، وبعيداً عن الأصول التي يجب إتباعها في معالجة ​الأزمة​ التي يُعاني منها الوطن والمواطن".

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