النشرة: ابلاغ موظفين بمعملي الذوق والجية بصرفهم من العمل

علمت "​الخليج 365​" انه "تم ابلاغ ما يسمى "يد عاملة فنية داعمة" في معملي ​الذوق​ و​الجية​ انهم من صباح الاثنين سيصبحون من دون عمل والذي يبلغ عددهم حوالي ١٧٥ فني يعملون لصالح احدى الشركات المشغلة".

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