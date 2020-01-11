يزبك: ما زلنا نحرص على تشكيل حكومة لإنقاذ هذا البلد من دون حسابات

أكد الوكيل الشرعي العام لامام ​علي الخامنئي​ في لبنان الشيخ ​محمد يزبك​ أن "​حزب الله​ حاول بكل وسيلة من أجل ​تشكيل الحكومة​ لإخراج البلد من حالة الضياع والتفكك، لأن الخيار الآخر هو الفوضى والعبثية وما لا يحمد عقباه، وهذا يصب في خانة أعدائنا".

وخلال إحتفال حوزة الإمام المنتظر للدراسات الإسلامية في بعلبك، بتخريج الدفعة الثانية عشرة لثمانية مشايخ أنهوا دراساتهم الحوزوية، أشار إلى أنه "كان لدينا الحرص، وما زلنا نحرص على تشكيل حكومة لإنقاذ هذا البلد من دون حسابات، وتأملنا في أن تصل الأمور إلى النهاية، ونسأل الله أن يعين الجميع على حل العقد، ليتحمل الجميع مسؤولياتهم".

ورأى أن "التهم والرهانات من هنا وهناك هي على سراب، وعندما يسقط البلد يسقط الجميع، فلا يحيا أحد بدون وطنه وبدون أمته ومجتمعه".

ولفت إلى أننا "نأمل إن شاء الله أن يوفقوا بتشكيل حكومة تأخذ على عاتقها الإصلاح والإنقاذ ومكافحة الفساد والمفسدين، والعمل الجاد من أجل بلد حضاري له حريته وسيادته وكرامته وحصانته".

وتوجه إلى الحضور قائلا "لسنا بعيدين عن العاصفة، بل نحن في قلب العاصفة، والعدو الإسرائيلي يتربص بنا، لكن الذي يردع هذا العدو هو أنتم بمواقفكم، بجرأتكم، وبمقاومتكم، ونحن سنستمر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، ونحن على يقين بأننا منتصرون بإذن الله".