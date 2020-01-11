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صائب دياب شكر كل من عزّاه بوفاة شقيقته

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توجه مدير الاخبار والبرامج السياسية في ​تلفزيون لبنان​ ​صائب دياب​ بالشكر الى كل من عزّاه بوقاة شقيقته علياء، وخصّ بالشكر رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ الذي أوفد المستشار الإعلامي رفيق شلالا، ورئيس ​حكومة​ تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ الذي اوفد النائب عمار حوري كمان اتصل معزيا باسمه مستشاره ​هاني حمود​.
كذلك اتصل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب معزياً، وزار رئيس الحكومة الاسبق ​تمام سلام​ عائلة الراحلة، مقدما واجب العزاء.

وتلقى دياب التعازي من العديد من الشخصيات الرسمية والسياسية والاعلامية، اضافة الى استقباله وفوداً من هيئات وجمعيات.

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