صائب دياب شكر كل من عزّاه بوفاة شقيقته

توجه مدير الاخبار والبرامج السياسية في تلفزيون لبنان صائب دياب بالشكر الى كل من عزّاه بوقاة شقيقته علياء، وخصّ بالشكر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أوفد المستشار الإعلامي رفيق شلالا، ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الذي اوفد النائب عمار حوري كمان اتصل معزيا باسمه مستشاره هاني حمود.
كذلك اتصل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب معزياً، وزار رئيس الحكومة الاسبق تمام سلام عائلة الراحلة، مقدما واجب العزاء.
وتلقى دياب التعازي من العديد من الشخصيات الرسمية والسياسية والاعلامية، اضافة الى استقباله وفوداً من هيئات وجمعيات.
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