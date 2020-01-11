الطبش: إخفاق فاضح للدبلوماسية ورعونة لدى متوليها

اعتبرت عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​رولا الطبش​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "تأخر ​لبنان​ عن سداد مستحقاته للأمم المتحدة، فخسر حقه بالمشاركة في قراراتها"، مضيفة :"إخفاق فاضح للدبلوماسية اللبنانية ورعونة كبيرة لدى متوليها. ‏ومع التبريرات وتقاذف المسؤوليات تحول العمل الدبلوماسي الى جولات حزبية بالخارج وعنتريات بالداخل. الله يرحم شارل مالك و​غسان تويني​ وفيليب تقلا".

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