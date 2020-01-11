بزي: لخريطة طريق واضحة للانقاذ تبدأ بتأليف حكومة جامعة

أكد عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي بزي​ أن "​حركة امل​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ حريصون كل الحرص على تجاوز ​لبنان​ واللبنانيين أزماتهم السياسية والاقتصادية والمالية والحياتية"، مشددا على "خريطة طريق واضحة للانقاذ تبدأ بتأليف حكومة جامعة وفق رؤية تبدد هواجس الناس وتحفظ لقمة عيشهم وجنى عمرهم وتواجه التحديات والتداعيات، بعيدا من منطق المعايير المزدوجة والالتهاء بالتسميات والشكليات، بدلا من التركيز على الجوهر والمضمون والأداء"، لافتا الى ان "​الحكومة​ المقبلة، اضافة الى تنوع صلاحياتها، أمامها مهمتان رئيسيتان تنفيذ القوانين ومعالجة ​الأزمة​ الاقتصادية المالية".

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