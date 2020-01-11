قتلى وجرحى في انفجار قنبلة بمسجد في باكستان

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty قتلى وجرحى في انفجار وقع في بلدة قريبة من كويتا

قتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح 16 آخرون، يوم الجمعة،من جراء انفجار قنبلة خلال صلاة العشاء في مسجد بجنوب غرب باكستان، وفق ما أعلنت الشرطة وأحد الأطباء.

وقال قائد شرطة إقليم بلوشستان، محسن حسن بات لوكالة فرانس برس إن الانفجار وقع في بلدة قريبة من كويتا، كبرى مدن الاقليم.

ومن بين القتلى شرطي، وفق بات الذي أضاف أن الحصيلة يمكن أن ترتفع نظرا لخطورة إصابة بعض الجرحى.

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وأكد الطبيب محمد وسيم في مستشفى سندمان بكويتا وصول 10 جثث و16 جريحا إلى المرفق الطبي.

وأوضح بات أن خبراء تفكيك المتفجرات يقومون بالتحقيق في نوع القنبلة، وما إذا تم تفجيرها عن بعد أو أنها ناجمة عن تفجير انتحاري.

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