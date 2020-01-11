محمد أبو العينين نائبا لرئيس "مستقبل وطن" للمجالس النيابية ويخوض الانتخابات بالجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشرف رشاد: ترحيب أهالى دائرته يؤكد صحة اختيارنا حسام الخولي: أبو العينين قادر بخبرته وشعبيته الجارفة على مواصلة إنجازات الحزب عصام هلال: إضافة قوية وسيحدث طفرة فى الحزب

توالت ردود الفعل من قيادات حزب مستقبل وطن المؤيدة والمشيدة بتعيين رجل الصناعة محمد أبو العينين نائبا لرئيس الحزب للمجالس النيابية وخوضه الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة.

وكان حزب مستقبل وطن قد قرر اختيار ابو العينين بإجماع قيادته وأعضاء الحزب، برئاسة المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولى الأمين العام، وعصام هلال عفيفى أمين التنظيم.

فمن جانبه، أكد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اختيار الحزب لرجل الصناعة محمد أبو العينين، مُرشحًا فى الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة؛ لم يأت من فراغ، لأنه مثّل الدائرة من قبل تحت قبة البرلمان لعدة دورات، وما زالت شعبيته بين أبنائها قائمة حتى اليوم، على خلفية ما قدمه من خدمات، ولم ينقطع يومًا واحدًا عن التواصل معهم.

وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى التقدير الدولى لـ «أبو العينين» متمثلًا فى اختياره رئيسًا شرفيًا للبرلمان الأورو متوسطى، وأن ترحيب أهالى الدائرة وفرحتهم بترشحه يؤكد أن الحزب يسير فى الاتجاه الصحيح وفق ما وضعه من قواعد مجردة وشفافة لاختيار مرشحيه فى أى انتخابات، وهو ما سنؤكده فى كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

فى السياق ذاته، أكد المهندس حسام الخولى، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن انضمام محمد أبو العينين لمستقبل، إضافة كبيرة للحزب.

وقال المهندس حسام الخولى، فى تصريحات له إن رجل الصناعة محمد أبو العينين، معروف بالعمل الجاد وله خبرات متعددة، سواء على المستوى النيابى وتمثيله أهالى الجيزة لأكثر من 15 عامًا تحت قبة البرلمان، أو على مستوى الصناعة، والذى يعد قامة لها مكانتها البارزة فى القطاع"، مشيرًا إلى أن كل هذه النجاحات لأبو العينين ورائها خبرات كبيرة دفعت مستقبل وطن لاختياره مرشحًا عن الحزب فى الانتخابات التكميلية لدائرة الجيزة.

وأضاف الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن الحزب يعتبر عائلة كبيرة تضم شخصيات وطنية محترمة، وأبو العينين، أصبح ضمن هذه العائلة، وهو قادر بخبراته وشعبيته الجارفة على استكمال الإنجازات التى بدأها فى الحياة النيابية، مؤكدًا أنه سيمثل إضافة كبيرة لأهالى دائرة الجيزة.

بدوره قال المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أن حزب مستقبل وطن مكونه الأساسى شبابى، وفى الفترة الأخيرة نقوم بعمل مزج بين الخبرات والشباب، مؤكدًا أن الشباب بدون خبرة ينتج عنها تجربه غير ناجحة.

وأضاف أمين تنظيم حزب مستقبل وطن خلال مداخلة هاتفية ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى أن، الحزب يمتلك خبرات وشباب، وانضمام أبو العينين، إضافة قوية لحزب مستقبل وطن، وسيحدث طفرة داخل الحزب.

وأشار أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إلى أن أبو العينين، كان له تجربة كبيرة فى مجلس النواب، واستمرت لـ 15 عامًا، وأن له دور خدمى، والجميع يشهد له بالكفاءة.

ولفت أمين تنظيم حزب مستقبل وطن إلى أن، رجل الصناعة، تقلد مناصب كثيرة وهذا يدل على خبراته الكبيرة، وأنه يعلم جميع المشكلات التى يعانى منها أهالى الجيزة.

وأوضح أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أن أبو العينين، نموذج برلمانى متميز عالمى، ولديه ثقل عالمي.

وسادت حالة من الفرحة والسعادة بين أهالى محافظة الجيزة؛ وذلك بعد تقدم أبو العينين، بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة، نزولًا على رغبة الأهالى، وكذلك قرار تعيينه نائبًا للحزب.

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وتقدّم أبو العينين بالتحية والتقدير لأهالى الجيزة على تلك الروح والمشاعر، وأكد أنه كان قد اتخذ منذ سنوات قرارًا بالابتعاد عن معترك الحياة السياسية والبرلمانية، وركز بشكل قوى فى الصناعة وكيفية مساعدة مصر على النهوض كدولة صناعية كبرى، وكذلك كشف حقيقة ما يحدث فى مصر بالخارج، وما تحاول الجماعة الإرهابية وعناصرها تدبيره من مؤامرات لإسقاط مصر وجيشها وشرطتها ومؤسساتها، وذلك بحكم ما يمتلكه من علاقات خارجية قوية بصانعى القرار، ورئاسته الشرفية للبرلمان الأورومتوسطي.

وأضاف أبو العينين أنه كان رافضا للترشح لانتخابات النواب ولكنه واجه الكثير من الضغوط من أهالى الجيزة ومحبيه، والذين اجتمعوا معه عدة مرات لإثنائه عن قراره، وأوضح أنه أمام ذلك الحب والإصرار من أبناء الجيزة المخلصين الذين يعرفون قيمة الشرف والوفاء، وأمام رغبتهم الجارفة التى شعر بها؛ لم يستطع أن يرفض طلبهم.. وقال: "أنا واحد منهم".

تاريخ سياسى وبرلمانى

ويعتبر أبو العينين أحد البرلمانيين الذين يمتلكون خبرة كبيرة فى معترك الحياة النيابية، حيث اختاره أهالى الجيزة نائبًا لهم فى البرلمان لأكثر من 15 عاما، وحصل فى دورتين متتاليتين على أعلى نسبة تأييد على مستوى الجمهورية.. كما أنتخب رئيسا للجنتى الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والصناعة والطاقة بمجلس النواب من 1995 إلى 2011، ورئيسا لوفد مصر فى العديد من المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الدولية.

وخلال عضويته قدم 10 مشروعات بقوانين هامة تمت الموافقة عليها، جميعها تمس المواطنين البسطاء منها قانون منح الأبناء العاجزين عن الكسب إعانة عجز 20% مما يستحقونه من معاش، وقانون تجريم سرقة الأعضاء البشرية، وقانون لسلامة الغذاء لحماية صحة المصريين، وقانون يتيح محاكمة مرتكى الجرائم ضد المصريين فى الخارج أمام القضاء المصرى.. وغيرها.

انتخب أبو العينين رئيسًا للبرلمان الأورومتوسطى بالإجماع من رؤساء برلمانات 26 دولة أوروبية ومتوسطية وعربية عام 2010 ومقره مالطة، وحاليا رئيسه الشرفى وسفيره حول العالم وممثله الدائم بالجامعة العربية، كما أنتخب رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية والمالية والشئون الاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من 2008 حتى 2011.

كرّمته الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط عام 2008 ومنحته جائزة التميز البرلمانى كأفضل نائب فى جميع الدول الأعضاء من جنوب المتوسط، كما منحته الجمعية جائزته لعام 2019 تقديرا لدوره فى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية فى حوض المتوسط لعام 2018.

بعد ثورة 30 يونيو 2013 التقى بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق وقدم له نسخة من دستور مصر الجديد لعام 2014 باللغتين الإنجليزية والفرنسية وشرح حقيقة الموقف فى 30 يونيو، وبعد اللقاء خرج بان كى مون وأعلن 30 يونيو ثورة شعبية حماها الجيش المصرى.

كما أنشأ فى 2001 مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعى والخيرى ومقرها الجيزة، والتى تدعم أنشطة محو الأمية وتطوير المدارس والارتقاء بمستوى التنمية البشرية وتحسين الخدمات الصحية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والأسر المعيلة، وتعتبر أول وأكبر المساهمين فى إنشاء مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال.

جوائز عالمية :

فاز أبو العينين مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا بأرفع الجوائز العالمية فى الصناعة والسياسة، منها جائزة الاتحاد الأفريقى كأفضل صانع على مستوى القارة السمراء عام 2018، وهو المصرى الوحيد التى حصل عليها، كما منحته اليابان جائزة أفضل مصدر للسوق اليابانية 2005.

كما حصد أبو العينين جائزة الأمم المتحدة للإبداع والابتكار "اليونيدو" على مستوى أفريقيا عام 1997، وجائزة السلم الذهبى من إيطاليا 1996، وجائزة منظمة الإنبكس للابتكار من الولايات المتحدة عام 1999، وجائزة العطاء الاجتماعى 2018 من إيطاليا، عن معظم أعماله الخيرية والإنسانية ودعم وتعزيز التعاون بين دول العالم، وجائزة نوبل المتوسطى فى الاقتصاد والدبلوماسية الدولية لعام 2018 من منظمة البحر المتوسط العالمية بإيطاليا.



