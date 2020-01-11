ماء العينين: البيجيدي لا زال يتصدر الساحة السياسية..لكن لابد من النقاش لتطوير أدائه -فيديو

على هامش الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أكدت أمينة ماء العينين عضوة المجلس الوطني للحزب أن “حزب العدالة والتنمية لازال يتصدر الساحة السياسية والحزبية وله آفاق كثيرة”. وأضافت في ذات السياق أن “الحزب لديه قاعدة سياسية ونضالية قوية”، قبل أن تستدرك: “لكن لابد من النقاش”.

وشددت ماء العينين أن على أن الدورة العادية للمجلس الوطني هي موعد لتقييم الميزانية، وتقييم البرنامج السنوي وفتح نقاش مع أعضاء المجلس، مؤكدة “نحن بصدد تقييم حصيلة سنة من الأداء السياسي للحزب”.

كما أكدت أن الأمر يتعلق برهانات تنظيمية عادية، من أجل تقييم رهانات تندرج في إطار تنظيمي شامل للحزب.

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وفي الأخير، شددت ماء العينين على ضرورة مسائلة الحزب لحصيلته واستشراف مستقبله، بالاقتراحات اللازمة لتطوير أدائه.

وجدير بالذكر أن هذه الدورة عرفت حضور مجموعة من مناضلي الحزب، الذين استمعوا إلى كلمة رئيس الحكومة، والتي تلتها جلسة مغلقة من أجل التشاور مع أعضاء المجلس الوطني بخصوص المستقبل التنظيمي للحزب.