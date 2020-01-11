لنبذ العنف أم لطرد النحس.. جمعية تطوانية تُحضر “الحمام” لـ”كلاسيكو” الشمال _ فيديو

تصوير _ يونس ميموني

شهدت مباراة المغرب التطواني لكرة القدم، بضيفه اتحاد طنجة، اليوم السبت، احضار جمعية مساندة لـ”الماط” الحمام إلى ملعب سانية الرمل بتطوان.

وأقدمت الجمعية المذكورة على اطلاق الحمام الذي أحضرته إلى الملعب، قُبيل بداية المواجهة، التي تندرج ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من البطولة الاحترافية.

وظل الدافع الذي جعل الجمعية التطوانية تقوم بإحضار “الحمام” إلى سانية الرمل، مبهما، وفتح باب التأويلات، هل هي رسالة منها لنبذ العنف بين أنصار الفريقين، أم لطرد النحس الذي لازم فريقها أمام “فارس البوغاز”، إذ لم يقو على هزمه في المباريات الست الأخيرة التي جمعت بين الطرفين في مسابقتي البطولة وكأس العرش.