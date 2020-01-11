كأس “كاف”.. الحسنية يطرح تذاكر مباراته ضد سان بيدرو الإيفواري

طرحت إدارة فريق حسنية أگادير لكرة القدم، تذاكر مباراة فريقها ضد سان بيدرو الإيفواري، بدءا من اليوم السبت، ووضعتها رهن إشارة جماهيرها الراغبة في متابعة المواجهة.

وانطلقت عملية بيع التذاكر، بداية من الساعة 11 والنصف صباحا، وتستمر إلى غاية السابعة مساء، علما أنها ستكون متوفرة أيضا غدا الأحد، من التاسعة صباحا إلى الثامنة مساء، بملعبي الانبعاث، وأحمد فانا بالدشيرة، فضلا عن ملعب أدرار ابتداء من الساعة الرابعة.

وتدخل هذه المباراة التي سيحتضنها ملعب أدرار، غدا الأحد، ضمن رابع جولات المجموعة الرابعة لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، والتي تضم أيضا بارادو الجزائري، وإنييمبا النيجيري.

يذكر أن الفريق السوسي يتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، متقدما بثلاث نقاط عن بارادو الوصيف، بينما يحتل إنييمبا المركز الثالث بـ3 نقاط، في حين يتذيل سان بيدرو الترتيب بنقطتين.