قبل ساعات من “كلاسيكو” الشمال..حافلة تتعرض للرشق بالحجارة..تكسير زجاج ورعب

تعرضت حافلة لنقل المسافرين بتطوان، ليلة الجمعة/السبت، للرشق بالحجارة، من طرف مجهولين، بعد لحظات من دخولها إلى المحطة الطرقية قادمة من مدينة طنجة، ما أسفر عن تكسير زجاجها، دون تسجيل إصابات في صفوف الركاب.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″ فإن أسباب إقدام مجهولين، على رشق الحافلة بالحجارة، تبقى غير معروف، في الوقت الذي رجح فيه أحد العاملين في المحطة، أن يكون الأمر متعلقا بالأجواء المتوترة بين بعض المحسوبين على جمهور اتحاد طنجة والمغرب التطواني، خصوصا وأن الهجوم وقع قبل ساعات من بدء مباراة “كلاسيكو” الشمال، الذي يجمع الفريقين.
وحلت العناصر الأمنية إلى عين المكان، فور علمها بالواقعة، وباشرت إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.
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