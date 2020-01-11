- 1/2
- 2/2
نفذت السلطات المحلية، بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عملية واسعة للتحرير النهائي للملك العمومي، بمحيط سوق “كاسابراطا”، لإنهاء نشاط الباعة المتجولين بشكل كلي بعد حملة دامت لـ 3 أيام.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″ فإن الحملة ابتدأت يوم الخميس الماضي واستمرت إلى غاية الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إذ شملت إزالة “البراريك” والعربات الممتدة على طول شارع “أبي القاسم السبتي”.
وتأتي الخطوة، في إطار تحرير الملك العمومي بمحيط سوق “كاسابراطا” من الباعة المتجولين، بعد بناء سوق القرب الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات طنجة تنهي نشاط الباعة المتجولين في محيط سوق “كاسبراطا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.