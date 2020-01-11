سلطات طنجة تنهي نشاط الباعة المتجولين في محيط سوق “كاسبراطا”

نفذت السلطات المحلية، بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عملية واسعة للتحرير النهائي للملك العمومي، بمحيط سوق “كاسابراطا”، لإنهاء نشاط الباعة المتجولين بشكل كلي بعد حملة دامت لـ 3 أيام.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″ فإن الحملة ابتدأت يوم الخميس الماضي واستمرت إلى غاية الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إذ شملت إزالة “البراريك” والعربات الممتدة على طول شارع “أبي القاسم السبتي”.

وتأتي الخطوة، في إطار تحرير الملك العمومي بمحيط سوق “كاسابراطا” من الباعة المتجولين، بعد بناء سوق القرب الجديد.