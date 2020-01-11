قمة أسفل الترتيب.. رجاء بني ملال يستضيف أولمبيك خريبكة في ديربي الوسط.

يستقبل اليوم السبت، بالملعب البلد بمدينة واد زم، فريق رجاء بني ملال، ضيفه أولمبيك خريبكة، في مباراة قمة أسفل الترتيب، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من البطولة الاحترافية.

و يحاول الرجاء الملالي تحقيق أول فوز له في البطولة الاحترافية لهذا الموسم، من أجل الخروج من أزمة نتائج لاصقت الفريق منذ بداية الموسم، حيث يحتل الصف الأخير بنقطة وحيدة.

و يتطلع الضيف أولمبيك خريبكة إلى تحقيق النقاط المباراة كاملة، والخروج من أزمته بعد هزيمتين متتاليتين.

ويقود رجاء بني ملال في العارضة التقنية، الإطار الوطني محمد مديحي مؤقتا، بعد إستقالة عزيز العامري من تدريب الفريق أمس الجمعة.