قال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن الهدف من الاجتماع العادي لدورة المجلس الوطني للحزب، الذي افتتح صباح اليوم السبت، هو الوقوف على أداء في مختلف مؤسسات الحزب، في المواقع النضالية والاجتماعية والسياسية.
واعتبر الأزمي، في تصريح لـ”اليوم 24″، على هامش افتتاح برلمان الحزب، اليوم السبت؟ والذي يستمر حتى يوم غد الأحد، أن “الاجتماع يأتي لمواكبة عمل الحزب، من حيث قربه من المواطنين، والاستماع إليهم والاستجابة لانتظاراتهم، فضلا عن الوقوف على أداء الحزب في مستوى المواقع الرسمية، على مستوى الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية”.
وأوضح الأزمي، أن الاجتماع مناسبة لمساءلة قيادة الحزب والبرمجة السنوية للحزب، “لا من حيث البرامج التي ينبغي أن يقوم بها الحزب، ولا من حيث الجانب المالي للحزب، بالإضافة إلى الجانب التنظيمي”.
وأشار الأزمي، إلى أن الاجتماع، سيناقش أيضا “بعض التعديلات على أنظمة الحزب، من أجل تجويدها والرفع من الشفافية والفعالية داخل الحزب”.
كانت هذه تفاصيل خبر الأزمي: برلمان الـPJD يُسائل القيادة وسيقف على الأداء في الحكومة والبرلمان والجماعات- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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