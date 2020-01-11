حورة: 3 إصابات بينها خطيرة جراء شجار تخلله إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء شجار وقع مساء اليوم السبت، في قرية حورة في النقب، تخلله إطلاق نار وإلقاء حجارة، حيث نقل الجرحى إلى المستشفى للعلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في أسباب الشجار.
وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى في قرية حورة، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم إسعافات أولية إلى 3 أشخاص بينهم شاب وصفت جراه بالخطيرة جراء تعرضه إلى إطلاق نار.
وذكرت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام أن أفرادها تلقوا بلاغا عن شجار وقع في حي 10 في قرية حورة في النقب، ما تسبب بإصابة 3 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة.
ووصلت الشرطة إلى المكان وشرعت التحقيق في ملابسات الشجار، الذي تخلله إطلاق نار وإلقاء حجارة، دون أن تبلغ عن تنفيذ اعتقالات.
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