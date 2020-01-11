دفع رباعي بواسطة الكهرباء.. "هامر" بحلتها الجديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تُقبل شركة (General Motors)، لإعادة ماركة هامر "Hummer"، التي تم إيقافها قبل عقد من الزمان، إلى الأسواق، من خلال شاحنة "بيك آب" التي تعمل على الطاقة الكهربائيّة بشكلٍ كامل، ومن المفترض أن يتم بيعها تحت علامة (جي. إم. سي) "GMC" التجاريّة، وفقًا لما صدر عن صحيفة "وول ستريت جورنال".

وبحسب ما ورد سيتم ترويج السيارة الجديدة بالتعاون مع نجم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "NBA" ليبرون جيمس، عبر حملة تجاريّة خلال بطولة "السوبر بول" الشهر المقبل.

ومن المحتمل أن يتم بيع طراز "هامر" الجديد، الذي من المتوقع أن يتم بيعه بحلول أواخر عام 2021 أو أوائل عام 2022، بكميات صغيرة كشاحنة بيك آب وعرة تشبه سيارة جيب لعشاق الطرق الوعرة.

وستكون السيارة من بين أول سيارات الدفع الرباعي الكبيرة وشاحنات البيك آب التي تعمل بالبطاريات، والتي من المتوقع أن تطرحها "جنرال موتورز" خلال السنوات القليلة القادمة.

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ولا يتوقع أن تعيد جنرال موتورز إحياء هامر المعتمد تصميمها على تصميم المركبة العسكرية "همفي" (Humvee) كعلامة تجارية كاملة خاصة بها كما كانت من قبل، خاصةً بعد إنهاء الشركة لعلامة هامر التجارية في عام 2010 بعد الأزمة المالية وخطة إنقاذ الحكومة لصناعة السيارات وارتفاع تكاليف الوقود.

ويبدو أن جنرال موتورز، تعيد إحياء سيارة هامر في وقت ارتفعت فيه مبيعات سيارات الدفع الرباعي وشاحنات البيك آب في الولايات المتحدة، مدعومة بأسعار الوقود المعقولة، وطلب العملاء أشياء مثل وضع الجلوس العالي والشعور بالأمان.

وكانت هامر واحدة من أربع علامات تجارية أطلقتها جنرال موتورز في وقت قريب من إفلاسها عام 2009 وسط انتقادات بأن الشركة لديها مزيج مربك ومكلف من العلامات التجارية المتداخلة، واشتهرت ماركة هامر بسيارات الدفع الرباعي الكبيرة والقادرة على الصمود، لكنها كانت تستهلك كميات كبيرة من الوقود.