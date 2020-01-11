يواصل إضرابه لليوم الـ111: الأسير زهران يواجه الموت البطيء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يواجه الأسير أحمد زهران (42 عاما) من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، الموت البطيء في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فيما يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 111 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري، وسط ظروف صحية غاية في الخطورة.

ورفضت محكمة الاحتلال العسكرية في معتقل "عوفر" يوم الثلاثاء الماضي، الاستئناف المقدم باسم الأسير زهران، وطلبت إنهاء إضرابه قبل تحقيق مطلبه، مدعية ضرورة إخضاعه للتحقيق في ظل وضعه الصحي الذي لا يسمح بذلك.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيانه إن الأسير زهران يعاني من وضع صحي صعب، تمثل بانخفاض في نبضات القلب، وآلام في جميع أنحاء جسده، ونقص حادّ في الأملاح، بالإضافة إلى انخفاض أكثر من 35 كغم من وزنه.

واعتقلت سلطات الاحتلال الأسير زهران "بلا تهمة" منذ شهر آذار/ مارس 2019، وحولته للاعتقال الإداري، ولم تخضعه للتّحقيق منذ ذلك الوقت.

وكان الأسير زهران أمضى ما مجموعه 15 عامًا في معتقلات الاحتلال، وخاض إضرابا سابقا مطالبا بإنهاء اعتقاله الإداري خلال تموز/ يوليو 2019، وعلّقه بعد 39 يوما، بناء على وعود إدارة سجون الاحتلال بالإفراج عنه، إلا أنها نكثت بها، ورفضت الإفراج عنه.