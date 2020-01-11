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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نسبة وعائلة سلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد والان مع التفاصيل
السبت 11 يناير 2020
أدى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم السبت، اليمين القانونية أمام مجلس عمان وذلك بموجب النظام الاساسي لدوله عمان، ليكون سلطان عمان الجديد خلفاً للسلطان قابوس بن سعيد .
والسلطان هيثم هو ابن عم السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، له ستة من الإخوة الذكور هم، طلال وأسعد قيس وشهاب وأدهم وفارس، وله من الإخوة الإناث، شقيقتان هما كاملة وأمل .
ووالدة السلطان هيثم هي شوانة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية، وزوجته عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية.
أما أولاده فهم : زي يزن، بلعرب، وبناته هن، ثريا وأميمة .
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