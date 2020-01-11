شكرا لقرائتكم خبر عن الزبيدي : إتفاق الرياض يمثل إنجازاً سياسياً لن نسمح بفشله والان مع التفاصيل

السبت 11 يناير 2020 أكد رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس قاسم الزبيدي، أن إتفاق الرياض يمثل إنجازاً سياسياً لن يُسمح بفشله .

Advertisements وقال خلال ترأسه لإجتماع هيئة رئاسة المجلس، اليوم السبت، في العاصمة عدن، أن المجلس سيعمل مع الأشقاء في التحالف برعاية المملكة العربية السعودية الراعية للاتفاق لإنجاحه .. مؤكدًا ان المجلس الانتقالي سيتجاوز مع الاشقاء بالعمل الجاد والصادق أيٍ عثرات تحاول القوى المعادية للسلام والاستقرار وضعها لعرقلة تنفيذ الاتفاق . وناقشت وأقرت الهيئة في اجتماعها الترتيبات النهائية لانعقاد الدورة الثالثة للجمعية الوطنية المقرر انعقادها للفترة من (13 - 15) يناير 2020م.

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