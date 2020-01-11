بالفيديو .. مدير أمن سرت الليبية يتحدث عن الوضع العام في المدينة بعد تحريرها

السبت 11 يناير 2020

كشف مدير أمن مدينة سرت الليبية، العقيد ميمي الأمين الصادق، حقيقة الوضع العام في المدينة بعد تحريرها من الميليشيات الإرهابية والمتطرفة الموالية لحكومة فايز السراج .



وقال في تصريح نشره موقع العين الإخبارية، اليوم السبت، أن الوضع الأمني بالمدينة بعد تحريرها من قبل الجيش الوطني الليبي ممتاز جدا ومستقر .. مشيراً إلى أن الدوريات الأمنية مستمرة في حدود مديرية الأمن، حيث قامت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية بدعم المديرية بدورات من مديرية أمن إجدابيا والهلال النفطي وراس لانوف، بالإضافة للإدارات العامة للبحث الجنائي والدعم المركزي.

وشدد على أن الوضع الأمني بصفة عامة في نطاق المديرية تحت السيطرة، حيث تم تطبيق الخطة الأمنية الأولى منذ تحرير المدينة من قبضة المجموعات الإرهابية والمسلحة وفق الدعم المتوفر في تلك الأيام.

Advertisements

وكشف مدير أمن سرت الليبية أن الأجهزة الأمنية شرعت في تطبيق الخطة الأمنية الثانية بالدعم الكامل الذي وصل إلى المديرية من وزارة الداخلية منذ الجمعة الماضي، منوها بأنه تم عقد عدة اجتماعات بمقر المديرية ضمت كل الأجهزة الأمنية بالمدينة وتشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم كل أفرع الأجهزة الأمنية.

وتابع أنه تم تأمين جميع الأماكن الحيوية بالمدينة، مشيرا إلى أن الخطط الأمنية المقبلة ستشهد تفعيلا لكل الأجهزة التي تعطلت عن العمل خلال الفترة الماضية، كما سيتم العمل على ضبط المطلوبين والخارجين عن القانون، لنشر الأمن والاستقرار بالمدينة وحدودها التي تمتد من كوبري السدادة غربا إلى رأس لانوف شرقا.

وكان الجيش الليبي أعلن سيطرة قواته على مدينة سرت بالكامل، كما كلفت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب العقيد ميمي الأمين الصادق، بمهام مدير مديرية الأمن في سرت لتثبيت الأمن.