شاهد .. خليفة سليماني يلتقي قادة ميليشيات عراقية بإيران

السبت 11 يناير 2020

التقى القائد الجديد لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، في إيران أبو آلاء الولائي أمين عام ميليشيات "سيد الشهداء" العراقية.



كما التقى أيضا، قاآني، أكرم الكعبي، أمين عام ميليشيات "النجباء" العراقية.

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، عيّن العميد إسماعيل قاآني قائداً لفيلق القدس خلفاً لقاسم سليماني، الذي قتل فجر الجمعة قبل الماضية بعملية أميركية استهدفت بالصواريخ سيارة كانت تقله خارج مطار بغداد.

وقال خامنئي في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية، إن أهداف "فيلق القدس ستبقى كما كانت في زمن قيادة الشهيد سليماني"، حسب تعبيره.

وبحسب وكالة فارس الإيرانية فقد أحال خامنئي منصب سليماني إلى العميد إسماعيل قاآني، الذي يعد من أبرز قادة الحرس الثوري في حرب السنوات الثماني بين العراق وإيران في ثمانينيات القرن الماضي.

Advertisements

وأضافت برقية خامنئي التي نشرتها الوكالة "إن الخطط هي ذاتها المعتمدة في عهد سليماني"، داعية "جميع الكوادر في هذه القوة إلى التعاون مع القائد قاآني".

ويعتبر قاآني الرجل الثاني في الحرس الثوري بعد سليماني، وعرف بتصريحاته الداعمة للتدخل في شؤون دول المنطقة، خاصة سوريا.

وفي تصريحات سابقة له، أكد قاآني استمرار تدخل بلاده في الأحداث التي تشهدها سوريا منذ نحو 8 سنوات، واعتبر أن "الحرب في سوريا مصيرية"، مؤكدا أنها "ستستمر لأنها حرب هوية ووجود"، وذلك بالرغم من الأوضاع الداخلية الرديئة التي يعيشها المواطنون في إيران بسبب الفساد والاضطهاد وسوء الأوضاع الاقتصادية.