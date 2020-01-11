إنتهاكات وجرائم أردوغان في تركيا تطال حتى المسنين والمعاقين

السبت 11 يناير 2020

تستمر جرائم الرئيس رجب طيب أردوغان بحق ابناء الشعب التركي، في ظل ممارسته القمعية القائمة على الإختلاف السياسي على الرغم من مزاعم الحرية التي يدعيها نظام أردوغان .



وبحسب تقرير لجريدة اليوم السابع المصرية، فقد تنوعت تلك الإنتهاكات ما بين فصل واعتقال وترهيب وقتل ممنهج للمعارضين في تركيا، والتى طالت هذه الانتهاكات كبير السن والشباب من خلال التنكيل بهم في المعاملة، وتعرضهم للتعذيب الممنهج.

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وتوفي أحد المعتقلين المسنين في تركيا، عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد معاناته مع مرض السكري والضغط، بسبب الإهمال المتعمد من قبل إدارة سجون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسوء المعاملة التي يواجهها المسجونون على خلفية سياسية، وحُكم عليه بالسجن 6 أعوام لأسباب سياسية، وكان يتلقى العلاج فى مستشفى مدينة سعرد التركية الحكومي منذ شهر، بسبب تدهور حالته، وكان قد أجرى عمليتين جراحيتين قبل دخوله إلى السجن، ثم اضطرت إدارة المستشفى للتدخل الجراحي منذ يومين بسبب إصابته بالأورام.

لم يتوقف الأمر عند ذلك بل، قرر الوصي التركي الذي عُين لرئاسة بلدية ديار بكر بقرار من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فصل موظفة في القسم الثقافي بالبلدية، بعد أن فقدت ساقيها جراء هجوم لتنظيم داعش الإرهابي في 5 يونيو 2015

ونقل موقع تركيا الآن عن ليزا جالان قولها إنه منذ تعيين الأوصياء في عام 2016، شهدت البلدية حالات لا تحصى من الفصل التعسفي .. مشيرة إلى مجلس لابلدية لم يراع ظروفها الصحية او حتى يمنحها معاشا صحيا وإنما جرى استهدافها وطردها من العمل، في الوقت الذي يشدد القانون التركي على أحقيتها في الحصول على وظيفة.