شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال مسلح إيراني بالقرب من منتجع الرئيس الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت شرطة بالم بيتش، المدينة الواقعة جنوب شرقي ولاية فلوريدا والتي تحتضن منتجع مار ألاغو، المقر الشتوي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتقال رجل إيراني كان يحمل ساطوراً وفأساً ومبلغ 22 ألف دولار، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وأوضحت الشرطة أن الشخص المقبوض عليه يدعى مسعود ياريويل زوله، وفقاً لجواز سفره، وكان على أحد الجسور التي تربط جزيرة بالم بيتش بويست بالم بيتش، حين أوقفته الشرطة بعدما اشتبهت به وعقب تفتيشه عثرت على الأسلحة والمال بحوزته، وفقا لماً ذكره موقع (ماي بالم بيتش بوست).
وبحسب قناة (WPTV) التلفزيونية، فإن الشرطة اكتشفت أن المعتقل كان لديه مركبة مصفوفة بمطار بالم بيتش الدولي وتم سحبها ونقلها لمنشآت تابعة لقوات الأمن.
وتواصلت الشرطة المحلية مع المباحث الفيدرالية (إف بي أي) التي تعمل حالياً على التحقيق في الواقعة، وفقاً لما ذكرته نفس القناة.
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