شكرا لقرائتكم خبر عن أمين التعاون الإسلامي يعزي عُمان في وفاة السلطان قابوس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن تعازيه ومواساته للعائلة المالكة والشعب العُماني، والأمتين العربية والإسلامية في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- سلطان عُمان – رحمه الله، سائلاً المولى عزّ وجل أن يلهم الجميع الصبر والسلوان ويديم على سلطنة عُمان وشعبها الأمن والاستقرار.

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