شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إيران توجه خلاياها في أوروبا بتصفية الناشطين العراقيين هناك والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:44 مساءً, 11 يناير 2020 م المناطق - يوسف المطيري كشفت مصادر أن النظام الإيراني وجه خلاياه النائمة في أوروبا لتنفيذ تصفيات للصحفيين والناشطين العراقيين الداعمين للثورة في العراق والمطالبين بإنهاء التدخل الإيراني في بلادهم.

وفي الداخل العراقي كشف مصدر أمني عراقي عن تشكيل مليشيا الحرس الثوري الإيراني لغرفة عمليات لاغتيال واختطاف الناشطين والمتظاهرين العراقيين في البصرة ومدن جنوب العراق الأخرى.

ووفقاً لذات المصادر فقد سبق لنظام طهران تنفيذ اغتيالات لمعارضين داخل الاتحاد الأوروبي في محاولة لإسكات الأصوات الرافضة للقمع الذي يمارسه نظام خامنئي، كما تمكنت الأجهزة الأمنية الأوروبية من إفشال مخططات أخرى لتصفية المعارضين داخل بلدان الاتحاد الأوروبي وفقا لموقع “يورو تايمز”.

وفي خبر متصل فإن دول أوروبية بدأت تراقب نشاطات التنظيمات العراقية والإيرانية الموالية لنظام طهران داخل الاتحاد الأوروبي تحسباً لتنفيذها مثل هذه العمليات.

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